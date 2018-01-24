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Лавров заявил, что киевская "партия войны" хочет похоронить "Минск"

Среда, 24 января 2018, 16:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевская "партия войны" стремится перечеркнуть Минские договоренности.

Об этом он сказал в среду, выступая на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества", передает ТАСС.

По его словам, единственным путем урегулирования ситуации на Донбассе остается "полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН".

"Основное препятствие на этом пути – киевская "партия войны", которая хочет похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной Раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса", – заявил Лавров.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятый закон не противоречит Минским договоренностям.

Россия осуществляет военную агрессию в отношении Украины с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".

Темы: Минские соглашениятерроризмДонбассРосcия
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