Журналісти у Миколаєві поскаржилися на тиск з боку губернатора

Журналісти у Миколаєві Тетяна Локацька та Андрій Лохматов заявили, що голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко тисне на місцеві медіа та їхніх співробітників, які пишуть про нього критичні матеріали.

Про це журналісти повідомили Інституту масової інформації.

Тетяна Локацька стверджує, що Савченко не тільки відсторонює від себе журналістів, які ставлять йому незручні питання, але в їхню адресу почали надходити погрози у відкритті справ.

"Окрім цього, часті виклики журналістів по одному, начебто не з виховною метою, а просто каву попити. На розмови, як правило, звали, м’яко кажучи, незручних журналістів. Були фрази, що на будь-кого можна відкрити справу. Постійний кіч, що всі правоохоронні структури в області під ним. Були претензії і за незручні коментарі у Фейсбуці", – розповіла Локацька ІМІ.

За її словами останній випадок трапився 23 січня. Тоді миколаївський журналіст Андрій Лохматов опублікував випуск своєї авторської програми журналістських розслідувань про те, як керівництво Миколаївської ОДА незаконно виконує ремонтні роботи в миколаївському аеропорту.

"Ще не вийшла програма по аеропорту, як тут же засновників інтернет-видання, на якому виходить програма журналіста, швиденько вирішили покликати на якісь допити. Мовляв, не балуйтесь, і як попередження і іншим ЗМІ урок, щоб не відкривали рота. В результаті програма не вийшла на сторінках видання, а тільки – на особистій сторінці журналіста у Фейсбук", – розповіла Локацька.

Вона зазначила, що не скаржилась через тиск до правоохоронних органів, бо вважає їх упередженими.

Водночас журналіст Андрій Лохматов підтвердив у коментарі ІМІ, що випуск його програми на замовлення інтернет-видання "НікВесті" цього разу не опублікували.

"Через це я був вимушений опублікувати сюжет про дії очільників облдержадміністрації в миколаївському аеропорту тільки у своєму персональному блозі та своїй сторінці у Фейсбук", - пояснив він.

Журналіст додав, що раніше голова ОДА Олексій Савченко "наполегливо запрошував" його через своїх підлеглих до себе в кабінет, причин зустрічі він не назвав. Лохматов сказав, що відмовився від зустрічі.

"Матеріал, який вийшов, дійсно дуже незручний для керівництва адміністрації, адже в ньому є докази, як заступник Олексія Савченка та депутат облради від БПП тиснули на керівництво миколаївського аеропорту з вимогою, щоб ті якнайскоріше оголосили тендер на капітальний ремонт будівлі аеровокзалу під конкретне приватне підприємство, яке вже розпочало роботи без тендеру, договору та навіть проекту", – розповів журналіст.

Головний редактор "НікВесті" Олег Деренюга в коментарі ІМІ підтвердив, що сюжет про миколаївський аеропорт не був опублікованій на сайті видання. Крім того, він сказав, що напередодні опублікування матеріалу одна з власників видання отримала повістку на допит у поліцію.

"Дійсно, Андрій Лохматов на умовах договору знімає для нашого видання авторську програму журналістських розслідувань. Відповідно до договору, видання не впливає на зміст програми. Дійсно, вона не була опублікована у стрічці новин, а вийшла лише у нього в персональному блозі на сайті та на сторінці Facebook. Дійсно, одна з засновників "НікВесті" отримала повістку на допит у поліцію в якості свідка в день, коли програма мала вийти у стрічці новин. Це все, що я можу сказати з цього приводу", – зазначив він.

В ІМІ зазначають, що їм не вдалося отримати коментар від голови ОДА Олексія Савченка. За словами його прес-секретаря Анастасії Ткач, у голови ОДА напружений графік.

Звинувачення журналістів прокоментував радник глави ОДА з питань комунікації з громадськістю Андрій Сенченко.

"Я вважаю ці заяви особистими фантазіями, суб’єктивними враженнями цих журналістів", - сказав він.