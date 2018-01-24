Журналисты в Николаеве пожаловались на давление со стороны губернатора

Журналисты в Николаеве Татьяна Локацкая и Андрей Лохматов заявили, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко давит на местные СМИ и их сотрудников, которые пишут о нем критические материалы.

Об этом журналисты сообщили Институту массовой информации.

Татьяна Локацкая утверждает, что Савченко не только отстраняет от себя журналистов, которые ставят ему неудобные вопросы, но в их адрес начали поступать угрозы в открытии дел.

"Кроме этого, частые вызовы журналистов по одному, как будто не в воспитательных целях, а просто кофе попить. На разговоры, как правило, звали, мягко говоря, неудобных журналистов. Были фразы, на кого угодно можно открыть дело. Постоянный кич, что все правоохранительные структуры в области под ним. Были претензии и по неудобным комментариям в Фейсбуке", - рассказала Локацкая ИМИ.

По ее словам последний случай произошел 23 января. Тогда николаевский журналист Андрей Лохматов опубликовал выпуск своей авторской программы журналистских расследований о том, как руководство Николаевской ОГА незаконно выполняет ремонтные работы в николаевском аэропорту.

"Еще не вышла программа по аэропорту, как тут же основателей интернет-издания, на котором выходит программа журналиста, быстренько решили позвать на какие-то допросы. Мол, не балуйтесь, и как предупреждение и другим СМИ урок, чтобы не открывали рта. В результате программа не вышла на страницах издания, а только - на личной странице журналиста в Фейсбуке", - рассказала Локацкая.

Она отметила, что не жаловалась из-за давления в правоохранительные органы, так как считает их предвзятыми.

В то же время журналист Андрей Лохматов подтвердил в комментарии ИМИ, что выпуск его программы на заказ интернет-издания "НикВести" на этот раз не опубликовали.

"Поэтому я был вынужден опубликовать сюжет о действиях руководителей облгосадминистрации в николаевском аэропорту только в своем персональном блоге и своей странице в Фейсбук", - пояснил он.

Журналист добавил, что ранее председатель ОГА Алексей Савченко "настойчиво приглашал" его через своих подчиненных к себе в кабинет, причин встречи он не назвал. Лохматов сказал, что отказался от встречи.

"Материал, который вышел, действительно очень неудобный для руководства администрации, ведь в нем есть доказательства, как заместитель Алексея Савченко и депутат облсовета от БПП давили на руководство николаевского аэропорта с требованием, чтобы те как можно скорее объявили тендер на капитальный ремонт здания аэровокзала под конкретное частное предприятие, которое уже начало работы без тендера, договора и даже проекта", - рассказал журналист.

Главный редактор "НикВести" Олег Деренюга в комментарии ИМИ подтвердил, что сюжет о николаевском аэропорте не был опубликован на сайте издания. Кроме того, он сказал, что накануне опубликования материала одна из владельцев издания получила повестку на допрос в полицию.

"Действительно, Андрей Лохматов на условиях договора снимает для нашего издания авторскую программу журналистских расследований. Согласно договору, издание не влияет на содержание программы. Действительно, она не была опубликована в ленте новостей, а вышла только у него в персональном блоге на сайте и на странице Facebook. Действительно, одна из основателей "НикВести" получила повестку на допрос в полицию в качестве свидетеля в день, когда программа должна была выйти в ленте новостей. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - отметил он.

В ИМИ отмечают, что им не удалось получить комментарий от председателя ОГА Алексея Савченко. По словам его пресс-секретаря Анастасии Ткач, у председателя ОГА напряженный график.

Обвинения журналистов прокомментировал советник главы ОГА по вопросам коммуникации с общественностью Андрей Сенченко.

"Я считаю эти заявления личными фантазиями, субъективными впечатлениями этих журналистов", - сказал он.