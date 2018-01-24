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Волкер розповів, про що говоритиме із Сурковим

Середа, 24 січня 2018, 21:24
Волкер розповів, про що говоритиме із Сурковим

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів, що збирається обговорити відведення підконтрольних Росії сил на Донбасі і звільнення заручників із помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Перш за все, щодо зустрічі з паном Сурковим, я сподіваюся викласти бачення США щодо того, що ми можемо зробити, щоб пришвидшити завершення конфлікту. Це вимагатиме від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, зрештою мають бути розформовані", – сказав Волкер.

Крім того, спецпредставник Держдепу США збирається обговорити із Сурковим звільнення заручників.

"Багато людей досі утримуються на окупованих територіях, і, як ви вже сказали, прямо в Росії. Звичайно, я планую порушити це питання. Не думаю, що це те, чим пан Сурков займався особисто, але сподіваюся, що вони передадуть повідомлення, що важливо продовжувати звільнення утримуваних осіб з обох боків як крок для зміцнення довіри і підґрунтя для досягнення порозуміння", – зазначив Волкер.

Як відомо, 23 січня з спеціальним представником США Куртом Волкером зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

В той самий день президент Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили питання, що стосуються проблем на Донбасі.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяДонбасзаручники
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