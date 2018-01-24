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Волкер рассказал, о чем будет говорить с Сурковым

Среда, 24 января 2018, 21:24
Волкер рассказал, о чем будет говорить с Сурковым

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что собирается обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Прежде всего, на встрече с господином Сурковым, я надеюсь выложить видение США того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", - сказал Волкер.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа США собирается обсудить с Сурковым освобождение заложников.

"Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и, как вы сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания", - отметил Волкер.

Как известно, 23 января со специальным представителем США Куртом Волкером встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

В тот же день президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Темы: СШАРосcияДонбассзаложники
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