Чубаров: у 2014-му мені дзвонили і пропонували зустріч із Сурковим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що у лютому 2014 року до нього дзвонила невідома людина і пропонувала зустрітися з помічником президента РФ Путіна Владиславом Сурковим.

Про це він сказав під час допиту в Оболонському суді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича.

"На місяць лютий ситуація в Криму була напруженою. Бо офіційна республіканська влада була політично заангажованою, займалася підбором і спрямовуванням учасників антимайдану до Києва, це все керувалося публічно і відверто", - сказав Чубаров.

Він додав, що 28 січня 2014 року пройшов масовий мітинг, організований меджлісом кримськотатарського народу і проукраїнськими силами.

"Буквально в кінці січня – на початку лютого я отримав телефонний дзвінок. Людина, яка потелефонувала, пропонувала зустрітися Сурковим, помічником президента РФ Путіна, який нібито незабаром буде перебувати в Криму. Я відповів, що якщо зустріч стосується допомоги Україні щодо облаштування кримських татар, я готовий. З інших питань зустрічатися з ним не хотів", - сказав Чубаров.

Потім, за його словами, увечері 20 лютого він отримав повідомлення від одного зі своїх колег по Верховній Раді Криму, що на 21 лютого скликається позачергове засідання ВР АР Криму.

"Я набрав заступника голови ВР АРК, чому мене не повідомили. З його слів, я зрозумів, що вони поширять інформацію, що на шляху повернення з Києва до Криму учасників антимайдану було нібито спалено 6 автобусів і 6 кримських людей нібито вбито.

Я втрутився в ці процеси, бо саме в ці дні Костянтинов (голова парламенту Криму Володимир Костянтинов, після окупації Криму Росією голова окупаційної "Державної Ради Криму" – ред.) перебував у Москві. Він тоді вже їздив як чолнок і, здається, 20 лютого в Москві в одному зі свої публічних інтерв’ю він зробив заяву про те, що, мовляв, якщо влада в Києві буде вибудувана не таким чином, то Крим може розглядати питання щодо відокремлення", - сказав Чубаров.

Він додав, що це стало інформаційним вибухом.

"І ми розуміли, що ВР АР Криму чекає повернення Костянтинова, щоб злегалізувати як варіант отакі його твердження", - сказав Чубаров.

Як відомо, 24 січня суд допитував спікера Верховної Ради Андрія Парубія у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.