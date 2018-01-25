Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что в феврале 2014 года к нему звонил неизвестный человек и предлагал встретиться с помощником президента РФ Путина Владиславом Сурковым.

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

"На месяц февраль ситуация в Крыму была напряженной. Потому что официальная республиканская власть была политически ангажированной, занималась подбором и отправкой участников антимайдана в Киев, это все руководствовалось публично и откровенно", - сказал Чубаров.

Он добавил, что 28 января 2014 года прошел массовый митинг, организованный меджлисом крымскотатарского народа и проукраинскими силами.

"Буквально в конце января – начале февраля я получил телефонный звонок. Человек, который позвонил, предлагал встретиться Сурковым, помощником президента РФ Путина, который якобы вскоре будет находиться в Крыму. Я ответил, что если встреча касается помощи Украине по обустройству крымских татар, то я готов. По другим вопросам встречаться с ним не хотел", - сказал Чубаров.

Затем, по его словам, вечером 20 февраля он получил сообщение от одного из своих коллег по Верховной Раде Крыма, что на 21 февраля созывается внеочередное заседание ВР АР Крым.

"Я набрал заместителя председателя ВР АРК, почему мне не сообщили. По его словам, я понял, что они распространят информацию, что по пути возвращения из Киева в Крым участников антимайдана было якобы сожжено 6 автобусов и 6 крымских людей якобы убиты.

Я вмешался в эти процессы, потому что именно в эти дни Константинов (председатель парламента Крыма Владимир Константинов, после оккупации Крыма Россией председатель оккупационного "Государственного Совета Крыма" – ред.) находился в Москве.

Он тогда уже ездил как челнок и, кажется, 20 февраля в Москве в одном из своих публичных интервью он сделал заявление о том, что, мол, если власть в Киеве будет выстроенная не таким образом, то Крым может рассматривать вопрос об отделении", - сказал Чубаров.

Он добавил, что это стало информационным взрывом.

"И мы понимали, что ВР АР Крым ждет возвращения Константинова, чтобы легализировать как вариант вот такие его утверждения", - сказал Чубаров.

Как известно, 24 января суд допрашивал спикера Верховной Рады Андрея Парубия в деле о государственной измене Виктора Януковича.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.