Суд у справі Каськіва не відбувся через відсутність судді

Печерський районний суд не зміг провести підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням екс-керівника Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат Каськіва Ярослав Толкачов.

За його інформацією, слухання відклали через хворобу головуючого судді. Це мало бути перше засідання у цій справі по суті.

На яку дату перенесли розгляд, апарат суду повідомить згодом.

Як повідомлялося, підготовче засідання у справі Каськіва було призначено на 25 січня 2018 року.

Каськіва обвинувачують у розкраданні державних коштів у 2012-2013 роках – 7,6 мільйона гривень за укладеним договором про розміщення рекламних бордів з ТОВ "Глорія". За твердженням обвинувачення, борди так і не було встановлено, а проміжні акти про виконання робіт були підроблені.

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Оксана Коваленко, УП