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Суд по делу Каськива не состоялся из-за отсутствия судьи

Четверг, 25 января 2018, 11:55

Печерский районный суд не смог провести подготовительное судебное заседание по делу экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

По его информации, слушание отложили из-за болезни председательствующего судьи. Это должно было стать первым заседанием в этом делу по сути.

На какую дату перенесли рассмотрение, аппарат суда сообщит позднее.

Как сообщалось, подготовительное заседание по делу Каськива было назначено на 25 января 2018 года.

Каськива обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,6 миллиона гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО "Глория". По версии обвинения, борды так и не было установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были подделаны.

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Оксана Коваленко, УП

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Темы: судКаськив
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