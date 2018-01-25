Суд по делу Каськива не состоялся из-за отсутствия судьи

Печерский районный суд не смог провести подготовительное судебное заседание по делу экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

По его информации, слушание отложили из-за болезни председательствующего судьи. Это должно было стать первым заседанием в этом делу по сути.

На какую дату перенесли рассмотрение, аппарат суда сообщит позднее.

Как сообщалось, подготовительное заседание по делу Каськива было назначено на 25 января 2018 года.

Каськива обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,6 миллиона гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО "Глория". По версии обвинения, борды так и не было установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были подделаны.

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Оксана Коваленко, УП