Песков: Ждать результатов от встречи Суркова с Волкером не стоит

Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не более, чем "сверка часов".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это "сверка часов", рабочий процесс", - сказал он.

Песков не уточнил, о чем конкретно планирует говорить Сурков с Волкером, отметив, что планируется "обмен мнениями по текущим зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что собирается обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Как известно, 23 января со специальным представителем США Куртом Волкером встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

В тот же день президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.