Саакашвілі про арешт: Петро Олексійович, не на того нарвались

Екс-президента Грузії, лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту його не зупинить.

Про це він сказав після засідання Апеляційного суду Києва.

"Петро Олексійович, не на того нарвались! Я буду боротися, доки жоден з бариг і жоден з олігархів не буде керувати Україною, буду боротися попри всі договорняки проти мене", - сказав Саакашвілі.

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Він додав, що в найближчі дні оголосить про початок масовий акцій, як і збирався це робити, з метою "відсторонення мирним способом і зміни вдали бариг і мафіозі в Україні".

"Ми будемо йти до кінця! Жодні потуги, щоб обмежити мене в пересуванні, в спілкуванні з людьми, закрити мене вдома, у них не спрацюють", - сказав Саакашвілі.

За його словами, у суботу він збирався їхати у Львів, а в неділю – у Вінницю.

"Їх це не влаштовує. Розумію, що вся ця система мене боїться. Вони не хочуть, щоб я був у вечірніх ефірах. Але ми цю боротьбу виграємо. Що б вони не робили, ми переможемо!", - підсумував Саакашвілі.

Як відомо, 26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під домашній арешт.

11 грудня 2017 року суддя печерського суду Лариса Цокол відмовилась арештовувати Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.