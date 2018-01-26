Саакашвили об аресте: Петр Алексеевич, не на того нарвались

Экс-президента Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что мера пресечения в виде ночного домашнего ареста его не остановит.

Об этом он сказал после заседания Апелляционного суда Киева.

"Петр Алексеевич, не на того нарвались! Я буду бороться, пока ни один из барыг и ни один из олигархов не будет руководить Украиной, буду бороться, несмотря на все договорняки против меня", - сказал Саакашвили.

Cкриншот с сайта newsone.ua

Он добавил, что в ближайшие дни объявит о начале массовых акций, как и собирался это сделать, с целью "отстранения мирным способом и изменения вдали барыг и мафиози в Украине".

"Мы будем идти до конца! Никакие потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, закрыть меня дома, у них не сработают", - сказал Саакашвили.

По его словам, в субботу он собирался ехать во Львов, а в воскресенье – в Винницу.

"Их это не устраивает. Понимаю, что вся эта система меня боится. Они не хотят, чтобы я был в вечерних эфирах. Но мы эту борьбу выиграем. Что бы они ни делали, мы победим!", - подытожил Саакашвили.

Как известно, 11 декабря 2017 года судья Печерского райсуда Лариса Цокол отказалась арестовывать Саакашвили.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.



Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.