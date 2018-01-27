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У ГПУ не оприлюднюють інформацію про заарештоване майно "сім'ї" Януковича

Субота, 27 січня 2018, 11:17
У ГПУ не оприлюднюють інформацію про заарештоване майно сім'ї Януковича

Генпрокуратура не надає інформацію про те, скільки заарештовано майна поплічників екс-президента Віктора Януковича станом на січень 2018 року - попри те, що минулого року прокуратура розкривала аналогічну інформацію.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Гліба Канєвського, голови експертної організації StateWatch.

Зокрема запитувалися перелік та сума арештованого майна в межах та поза межами України колишніх президента Януковича, міністрів та їх заступників урядів часів Миколи Азарова та Сергія Арбузова, а також народних депутатів усіх скликань, які перебувають у розшуку МВС.

У ГПУ відповіли, що чинним законодавством та внутрішніми документами Генпрокуратури не передбачено "накопичення інформації за запитуваними критеріями" та що складання єдиного зведеного переліку арештованого майна не можливе без вивчення окремих кримінальних проваджень. 

Разом з тим у вересні 2017 року на аналогічний запит у ГПУ надали вичерпний перелік грошей та майна поплічників Януковича, який було опубліковано "Українською правдою"

"ГПУ відмовила в інформації про арештоване майно саме після гучних скандалів навколо невдало засекреченої спецконфіскації грошей Януковича. Це може свідчити про намагання приховати будь-які деталі про активи втікачів, аби у суспільства було менше питань безпосередньо до генпрокурора Юрія Луценка", - прокоментував дії ГПУ Гліб Канєвський. 

 

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Як відомо, 28 березня 2017 року Краматорський міський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.

Наприкінці року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав ГПУ розкрити конкретні причини, чому було засекречено рішення Краматорського суду щодо конфіскації так званих "грошей Януковича".

10 січня 2018 року "Українська правда" опублікувала дане "секретне" судове рішення, яке передав телеканал Al Jazeera.

Українська правда 

Теми: ЯнуковичГенпрокуратурасуд
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