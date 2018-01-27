В ГПУ не обнародуют информацию про арестованное имущество "семьи" Януковича

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Суббота, 27 января 2018, 12:17

Генпрокуратура не предоставляет информацию о том, сколько арестовано имущества соратников экс-президента Виктора Януковича по состоянию на январь 2018 года, хотя в прошлом году прокуратура раскрывала аналогичную информацию.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Глеба Каневского, главы экспертной организации StateWatch.

В частности запрашивались перечень и сумма арестованного имущества в пределах и за пределами Украины бывших президента Януковича, министров и их заместителей правительств времен Николая Азарова и Сергея Арбузова, а также народных депутатов всех созывов, которые находятся в розыске МВД.

В ГПУ заявили, что действующим законодательством и внутренними документами Генпрокуратуры не предусмотрено "накопление информации по запрашиваемым критериям" и что составление единого сводного перечня арестованного имущества невозможно без изучения отдельных уголовных производств.

Вместе с тем в сентябре 2017 года на аналогичный запрос в ГПУ предоставили исчерпывающий перечень средств и имущества соратников Януковича, который был опубликован "Украинской правдой".

"ГПУ отказала в информации об арестованном имуществе именно после громких скандалов вокруг неудачно засекреченной спецконфискации денег Януковича. Это может свидетельствовать о попытке скрыть любые детали об активах беглецов, чтобы у общества было меньше вопросов непосредственно к генпрокурору Юрию Луценко", - прокомментировал действия ГПУ Глеб Каневский.

 

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Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом приговор суда был засекречен.

В конце года Окружной админсуд Киева обязал ГПУ раскрыть конкретные причины, почему было засекречено решение Краматорского суда о конфискации так называемых "денег Януковича".

10 января 2018 года "Украинская правда" опубликовала данное "секретное" судебное решение, которое передал телеканал Al Jazeera.

Украинская правда 

Темы: Янукович Генпрокуратура суд
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