Адвокат: Агєєва можуть обміняти на когось з ув'язнених в РФ українців

Адвокат засудженого до 10 років військовослужбовця РФ Віктора Агєєва прогнозує, що його можуть обміняти на одного з ув'язнених в РФ українців.

Таку думку Віктор Чевгуз висловив в інтерв'ю "Русской службе ВВС".

За словами адвоката, під час досудового розслідування сторона захисту виступала з пропозицією "укласти угоду (зі слідством), але прокуратура не погодилася".

"Позиція президента і влади така, що нема чого російських найманців міняти на ЛНР-рівських сепаратистів, треба міняти лише на українців, які перебувають у російських в'язницях - Сенцова, Кольченка, Клиха, їх понад 40. Це, звичайно, правильно. ... З генпрокуратури надійшла вказівка: мовляв, буде готуватися другий список (на обмін - ред.) - росіян, яких будемо міняти на українських полонених", - зазначив Чевгуз.

Він додав, що "від президента, від Геращенко (Ірини Геращенко - ред.) чув, що українська сторона готова обміняти, у тому числі, Агєєва, він є у списках на обмін".

"Незалежно від того, буде апеляція чи ні, президент його помилує, якщо буде домовленість забрати когось із наших хлопців з російських в'язниць. Тому є усі перспективи. Він буде обміняний, У цьому я не сумніваюся", - заявив адвокат.

Чевгуз додав, що ніяких свідчень Агєєва слідчому, прокурору або суду про те, що він є діючим військовослужбовцем РФ немає.

"Жодного доказу, що він російський військовослужбовець, у матеріалах справи немає. Усі його свідчення про товаришів по службі (стосуються) таких самих найманців, як і він ... Ми (захист) вважаємо, що (Агєєву) не за тією статтею судили, термін 10 років - це занадто багато", - заявив Чевгуз.

Він нагадав, що Агєєв, приїхавши на територію окупованого Донбасу, здійснив "незаконний перетин кордону, але це більше адміністративне (порушення)".

"Влаштувався на роботу до "народної міліції ЛНР "- це стаття КК України про участь у незаконних збройних формуваннях, що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Це його "рідна" стаття. Але прокуратура ще його звинуватила в участі у терористичній організації під назвою "ЛНР". Там покарання - від 8 до 15 років ", - додав адвокат.

Також Чевгуз повідомив, що з боку РФ участь у справі Агєєва "нульова".

"Я зустрічався з консулами РФ у Києві, у Харкові, тому що у веденні харківського консульства - територія Луганської області. Я приходив до них з листом про те, що зробив Агєєв, просив їх вирішити питання про його обмін. ... Консул прямо говорить: "Ми не сторона процесу. Чого ми будемо його міняти? Ми його туди не посилали. Яке ми маємо відношення? Звертайтесь до "ЛНР". Я кажу "Причому тут "ЛНР"? Він громадянин Росії". А у відповідь: "Ми його туди не посилали", - зазначив адвокат.

Як відомо, 26 січня Чевгуз повідомив, що російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі, його звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

За словами адвоката, вирок буде оскаржено "і з питань кваліфікації, і з міри покарання".

Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Агєєва затримали українські військові у Луганській області, він перебував у СІЗО в Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.