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Миколаївського депутата від "Опоблоку" випустили під заставу - ЗМІ

Субота, 27 січня 2018, 16:02
Ігор Копійка
Фото novosti-n.org

Депутата Миколаївської міськради від партії "Опозиційний блок" Ігоря Копійку, підозрюваного в розкраданні бюджетних коштів і дачі хабара прокурору, випустили з СІЗО після внесення 1 млн 57 тис. грн застави.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела в установі.

За інформацією видання, заставу внесли 25 січня, невдовзі після винесення суддею Заводського суду Миколаєва постанови про обрання Копійці запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком 60 діб з можливістю внесення застави.

Разом з тим, миколаївська міськорганізація партії "Опозиційний блок" також повідомила про таке рішення суду.

"Незважаючи на те, що сторона захисту повністю довела абсурдність звинувачень і розкрила всі фальсифікації в даній кримінальній справі, на жаль, суд не відпустив на свободу всіх учасників цієї політичної справи, а обрав несправедливий запобіжний захід: Ігорю Копійці утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави, домашній арешт його сину Миколі, і арешт на два місяці з правом внесення застави для помічника Ігоря Копійки Дмитра Рябця", - йдеться на сторінці міськорганізації.

Як повідомлялося, 15 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в Миколаєві затримано кількох чиновників і заступника керівника фракції "Опозиційний блок" Ігоря Копійку за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

"Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво", - пояснив генпрокурор.

"На даний час проведено 11 санкціонованих судом обшуків, грошові кошти вилучені, готуються повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання усім фігурантам запобіжного заходу", – заявив 16 січня речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Опозиційний блокМиколаїв
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