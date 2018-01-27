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Николаевского депутата от "Оппоблока" выпустили под залог – СМИ

Суббота, 27 января 2018, 16:02
Игорь Копейка
Фото novosti-n.org

Депутата Николаевского горсовета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в учреждении.

По информации издания, залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей Заводского суда Николаева постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Вместе с тем, николаевская горорганизация партии "Оппозиционный блок" также сообщила о таком решении суда.

"Несмотря на то, что сторона защиты полностью доказала абсурдность обвинений и раскрыла все фальсификации в данном уголовном деле, к сожалению, суд не отпустил на свободу всех участников этого политического дела, а избрал несправедливую меру пресечения: Игорю Копейке содержание под стражей на два месяца с правом внесения залога, домашний арест его сыну Николаю, и арест на два месяца с правом внесения залога для помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца", - говорится на странице горорганизации.

Как сообщалось, 15 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Николаеве задержаны несколько чиновников и заместитель руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игорь Копейка по подозрению в хищении бюджетных средств.

"Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству", - пояснил генпрокурор.

"На данный момент проведено 11 санкционированных судом обысков, денежные средства изъяты, готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения", – сообщил 16 января пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Темы: Оппозиционный блокНиколаев
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