Киву виключили з "очолюваної ним" Соцпартії

Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України і позбавили статусу голови цієї політсили.

Як передає УНІАН, відповідне рішення було прийнято в суботу одноголосно під час спільного засідання політради і центральної контрольної комісії СПУ.

За словами "лідера партії" Петра Устенка, це засідання політради було скликано позачергово в зв'язку зі "спробою рейдерського захоплення партії".

"Ми планували взяти участь у масштабному об'єднавчому з'їзді соціалістів і соціал-демократів, вирішили провести переговори про співпрацю з іншими партіями, які є учасниками цих зборів: Соціал-демократичною партією, СДП Капліна, партією пенсіонерів, Робочою партією", - зазначив він.

"Однак, щоб зірвати цей процес об'єднання лівих, 24 січня ввечері чиновники Мін'юсту сфальсифікували документи і викинули з реєстру всі керівництво СПУ на чолі з лідером партії Петром Устенком і підмінили склад політради, змінили структуру політради партії в цілому, змінили структуру органів і статут СПУ. Вони вирішили ввести в СПУ праворадикалів. Вони зробили спробу рейдерського захоплення політсили", - стверджує Устенко.

На його думку, СБУ повинна розслідувати факт зламу державного реєстру та внесення завідомо неправдивих даних.

Устенко також зазначив, що відповідно до статутних документів СПУ, голова СПУ не є керівником СПУ, не має права підпису на документах політсили, не є членом політвиконкому і політради партії, не має права голосу на засіданнях, а лише має право в майбутньому очолити фракцію в ВР і від її імені представляти СПУ в органах влади.

Устенко також зазначив, що після обрання Киви на пост глави партії він не виконав жодного взятого на себе зобов'язання.

"Кива спробував у рейдерський спосіб захопити партію і зробити її інструментом розбрату лівого поля. Він працює проти політичної сили, тому перебування його в рядах Соцпартії є неможливим", - заявив він.

Також делегати доручили Устенку і голові ЦКК звернутися до НАБУ, СБУ, НАЗК, Міністерства юстиції з метою запобігання рейдерського захоплення СПУ і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які, за словами Устенка, внесли до Держреєстру завідомо недостовірні дані щодо керівного складу та статутних органів СПУ.

Делегати також одноголосно проголосували за те, щоб вступити в переговори з представниками інших політсил лівого спрямування щодо майбутнього об'єднання.

Разом з тим, Сергій Каплін, який раніше також заявляв про своє лідерство в СПУ, на своїй сторінці в Facebook написав: "Сьогодні, на з'їзді Соціал-демократичної партії (СДП) ми об'єднали зусилля для майбутньої боротьби. До лав проєвропейських лівих тепер входять СДП, Соціалістична партія України, Робітнича партія, Партія пенсіонерів, Партія Зелених, Партія "Зелена планета", очільники профспілок, ветерани ВСУ та МВС".

Він також заявив, що в суботу на "об’єднавчому з’їзді Соціал-демократичної партії" презентував книгу-програму об’єднання "Курс Капліна: європейський соціалізм".

"Серед іншого в ній пропонується скоротити кількість народних депутатів до 100, а кількість міністрів до 5-ти, які будуть працювати за принципом проектів та звітуватимуть безпосередньо президентові та народу", - пише Каплін.

Як повідомлялося, у липні 2017 року радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.



1 жовтня прес-служба нардепа, члена фракції БПП Сергія Капліна повідомила, що саме його обрали головою Соціалістичної партії України.

У жовтні в коментарі "Українській правді" Каплін заявляв: "Кива з Аваковим купили документи у Петра Устенка (обраний главою СПУ в 2012-му), забрав статут, зробив незаконно печатку. Провели нібито з'їзд, на якому було 20 осіб з оточення Авакова. Передали документи в Мін'юст. А міністр Петренко, їх людина, за добу наказав внести зміни і зробити Киву головою".

Раніше СПУ очолював Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з’їзді СПУ Устенку було висловлено недовіру, а головою СПУ було обрано Миколу Рудьковського. У серпні 2015-го Рудьковського було звільнено з посади за його ж проханням, а головою обрано Миколу Садового.

Більше про ситуацію в СПУ читайте в матеріалі "Української правди": Роздвоєння особистостей. Навіщо Кива і Каплін очолили СПУ

