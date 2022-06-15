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Суд заборонив Соціалістичну партію України

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 14:33
Скриншот з відео з YouTube-каналу Киви

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України – майно партії та всіх її осередків буде передане державі.

Джерело: Громадський рух "Чесно", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами провідного аналітика "Чесно" Ігоря Фещенка, аргументи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності партії, а також у висловлюваннях останніх трьох її керівників, передовсім державного зрадника Іллі Киви.  

На думку СБУ, хоч Кива з 2019 року не є офіційним керівником партії, але він і надалі здійснює вплив на неї.

Зокрема, за даними "Чесно", у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно із матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви "Визволення".

Ще одним доказом впливу Киви на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією ж адресою, що й Соціалістична партія України. 

Партія може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

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За даними міністра юстиції Дениса Малюськи, у Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських партій. Стосовно шести політичних партій рішення вже ухвалено, щодо інших – рішення чекають найближчим часом.

Міністр зазначив, що вже цього тижня можливе винесення судових ухвал про заборону політичних партій "Опозиційна платформа – За життя", "Партії Шарія" та інших – зокрема тих, чию діяльність було призупинено рішенням РНБО.

Малюська також додав, що громадянам, які захочуть у майбутньому реєструвати нові проросійські політичні партії, зробити це буде набагато складніше, бо проти всіх таких партій подаватимуть "ще 1, 2, 3, 10 позовів із таким самим результатом (забороною через суд – ред.)".

Передісторія: 

Теми: СоцпартіяКивасуд
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