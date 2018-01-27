Киву исключили из "возглавляемой им" Соцпартии

Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины и лишили статуса председателя этой политсилы.

Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято в субботу единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ.

По словам "лидера партии" Петра Устенко, это заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии".

"Мы планировали принять участие в масштабном объединительном съезде социалистов и социал-демократов, решили провести переговоры о сотрудничестве с другими партиями, которые являются участниками этого собрания: Социал-демократической партией, СДП Каплина, партией пенсионеров, Рабочей партией", - отметил он.

"Однако, чтобы сорвать этот процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы", - утверждает Устенко.

По его мнению, СБУ должна расследовать факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных.

Устенко также отметил, что в соответствии с уставными документами СПУ, председатель СПУ не является руководителем СПУ, не имеет права подписи на документах политсилы, не является членом политисполкома и политсовета партии, не имеет права голоса на заседаниях, а лишь имеет право в будущем возглавить фракцию в ВР и от ее имени представлять СПУ в органах власти.

Устенко также отметил, что после избрания Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства.

"Кива попытался в рейдерским способом захватить партию и сделать ее инструментом раздора левого поля. Он работает против политической силы, поэтому пребывание его в рядах Соцпартии является невозможным", - заявил он.

Также делегаты поручили Устенко и председателю ЦКК обратиться к НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерству юстиции с целью предотвращения рейдерского захвата СПУ и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые, по словам лидера СПУ Устенко, внесли в Госреестр заведомо недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ.

Делегаты также единогласно проголосовали за то, чтобы вступить в переговоры с представителями других политсил левого толка относительно будущего объединения.

Вместе с тем, Сергей Каплин, который ранее также заявлял о своем лидерстве в СПУ, на своей странице в Facebook написал: "Сегодня на съезде Социал-демократической партии (СДП) мы объединили усилия для будущей борьбы. В ряды проевропейских левых теперь входят СДП, Социалистическая партия Украины, Рабочая партия, партия пенсионеров, партия Зеленых, партия "Зеленая планета", руководители профсоюзов, ветераны ВСУ и МВД".

Он также заявил, что в субботу на "объединительном съезде Социал-демократической партии" презентовал книгу-программу объединения "Курс Каплина: европейский социализм".

"Среди прочего в ней предлагается сократить количество народных депутатов до 100, а количество министров до 5-ти, которые будут работать по принципу проектов и отчитываться непосредственно президенту и народу", - пишет Каплин.

Как сообщалось, в июле 2017 года советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

1 октября пресс-служба нардепа, члена фракции БПП Сергея Каплина сообщила, что именно его избрали председателем Социалистической партии Украины.

В октябре в комментарии "Украинской правде" Каплин заявлял: "Кива с Аваковым купили документы у Петра Устенко (избран главой СПУ в 2012-м), забрал устав, сделал незаконно печать. Провели якобы съезд, на котором было 20 человек из окружения Авакова. Передали документы в Минюст. А министр Петренко, их человек за сутки приказал внести изменения и сделать Киву главой".

Как известно, многолетним лидером СПУ был Александр Мороз, который в 2012 году передал полномочия председателя СПУ Павлу Устенко. В 2014 году на внеочередном ХХ съезде СПУ Устенко выразили недоверие, а главой СПУ был избран Николай Рудьковский. В августе 2015-го Рудьковский был освобожден от должности по его же просьбе, а главой политсилы избран Николай Садовой.

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