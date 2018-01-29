Голову Аудиторської служби Гаврилову можуть відсторонити від посади

Солом'янський суд Києва розгляне клопотання щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка підозрюється у незаконному збагаченні.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що відповідне клопотання подали Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ще минулого тижня, після обрання Гавриловій запобіжного заходу.

У прес-службі додали, що клопотання розгляне суддя Вадим Сенін у понеділок, о 16.00.

Раніше повідомлялося, що суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.