Волкер передал Суркову список украинских заложников для обмена

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, рассказал, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову список с именами украинских заложников, которых необходимо добавить в списки для обмена.

Об этом Волкер сообщил в телефонном пресс-брифинге для журналистов, организованном в Нью-Йорке, передает "УНИАН".

Волкер рассказал, что встретился с освобожденными пятью заложниками.

"Я сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены мне (освобожденными - ред.) заложниками, когда я встретил их в Киеве, чтобы идентифицировать многих людей, которые все еще содержатся в неволе", - пояснил спецпредставитель США.

В то же время он отметил, что не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количества заложников, которых могут обменять.

"Это то, что я знаю, над чем идет работа в Трехсторонней контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял это к сведению", - подчеркнул Волкер.

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен продолжался более 2,5 часов.

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмену пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен удерживаемыми лицами не проходил уже около 15 месяцев.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена.

21 января представитель президента Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко сообщила, что представителям ОРДЛО передали помилованную указом президента Украины женщину.

"В ближайшие дни мы ждем - согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минськои группы договоренности - передачи украинской стороне нашего военного", - отметила она.

24 января из плена боевиков был освобожден военнослужащий Роман Савков, которого удерживали в Макеевской колонии.