Відпочинок Луценка на Сейшелах коштував не менше €50 тисяч – ЗМІ

Зимова відпустка родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах коштувала щонайменше 52 тисячі євро.

Про це повідомляє програма "Схеми", спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

Відзначається, що Луценки (сам генпрокурор, його дружина – народний депутат Ірина, син Віталій і син Олександр із дружиною) орендували дві вілли з видом на океан в найдорожчому готелі Сейшелів Four Seasons Resort на острові Має.

скриншот з сайту

Відпочивала родина 8 ночей – з 3 по 11 січня 2018 року.

На офіційному сайті Four Seasons йдеться, що вілли такої категорії мають площу 186 квадратних метрів, з басейнами, "незабутнім панорамним видом на бірюзові і блакитні води затоки і навколишні гори".

Згідно з сайтом готелю, наразі середня вартість добової оренди однієї такої вілли – 2648 євро.

скриншот з сайту

"Таким чином, восьмиденна оренда однієї вілли складає 21 тисячу 184 євро, двох – 42 тисячі 368 євро", - зазначають журналісти.

Також відзначається, що родина сплатила готівкою 10 тисяч 473 євро за додаткові послуги – такі як оренда гелікоптера (1 440 євро), витрати в магазині сувенірів (1 265 євро).

Таким чином витрати на відпочинок родини Луценка склали більше 52 тисяч євро.

Генпрокурор пообіцяв, що витрати на відпочинок обов’язково задекларує.

"Усі кошти, які ми заплатили, будуть вказані у наступній декларації. Я вказав у декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати відпочинку. Решта коштів, які ми витратили там на інші потреби, також будуть вказані в нашій декларації у березні-квітні", - сказав Луценко.

Як відомо, 2 січня цього року родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

Пізніше генпрокурор розповів, що коштовним подарунком від сина була поїздка на відпочинок.

Пізніше Луценко заявив, що відпочивав на Сейшелах без "зайвостей".

Як відомо, 18 січня програма "Схеми" розповіла, що президент Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

У прес-службі президента підтвердили, що Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви.

26 січня журналісти поскаржилися, що зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.

Вони заявили про тиск і кампанію з дискредитації провладною армією ботів і ломів.