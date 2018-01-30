Отдых Луценко на Сейшелах стоил не менее €50 тысяч – СМИ

Зимний отпуск семьи генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тысячи евро.

Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

Отмечается, что семья Луценко (сам генпрокурор, его жена – народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовали две виллы с видом на океан в дорогом отеле Сейшел Four Seasons Resort на острове Мае.

Скриншот с сайта

Отдыхала семья 8 ночей – с 3 по 11 января 2018 года.

На официальном сайте Four Seasons говорится, что виллы такой категории имеют площадь 186 квадратных метров, с бассейнами, "незабываемым панорамным видом на бирюзовые и голубые воды залива и окружающие горы".

Согласно сайту отеля, сейчас средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы – 2648 евро.

Скриншот с сайта

"Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21 тысячу 184 евро, двух – 42 тысяч 368 евро", - отмечают журналисты.

Также сообщается, что семья заплатила наличными 10 тысяч 473 евро за дополнительные услуги – такие как аренда вертолета (1440 евро), расходы в магазине сувениров (1265 евро).

Таким образом затраты на отдых семьи Луценко составили более 52 тысяч евро.

Генпрокурор пообещал, что расходы на отдых обязательно задекларирует.

"Все средства, которые мы заплатили, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации в марте-апреле", - сказал Луценко.

Как известно, 2 января этого года семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

Потом генпрокурор рассказал, что ценным подарком от сына была поездка на отдых.

Позже Луценко заявил, что отдыхал на Сейшелах "без излишеств".

Как известно, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.

В пресс-службе президента подтвердили, что Порошенко совершил частную поездку на Мальдивы.

26 января журналисты пожаловались, что столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.



Они заявили о давлении и кампании по дискредитации провластной армией ботов и ломов.