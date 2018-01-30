В США признались, что использовали Forbes для "кремлевского доклада"

Министерство финансов США использовало рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes для незасекреченной части "кремлевского доклада".

Это подтвердил представитель ведомства сайту BuzzFeed News.

"Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников", - рассказал представитель Минфина США на условиях анонимности.

Другим источником для ведомства при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта kremlin.ru, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют один миллиард долларов и больше. По их словам, они использовали такой критерий отбора из-за отсутствия четкого объяснения слова "олигарх".

В то же время в Минфине отказались комментировать секретную часть списка, потому что в ней есть информация о "других лицах, которых мы считаем важными, но для описания их ролей и обязанностей некоторых из них были необходимы засекреченные данные".

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Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.