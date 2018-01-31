Луценко розповів, звідки в нього гроші на Сейшели

Генпрокурор Юрій Луценко опублікував суму своїх доходів, які дозволили йому відпочити на Сейшельських островах.

Відповідні дані він опублікував у Facebook.

За його словами, після одруження старший син відклав з дружиною "медовий місяць", та подарував батькам відпочинок у теплих краях до 30-річчя спільного життя.

"Саша і Настя вибирали місце у теплих краях. Син оплатив переліт (і ми це вказали у своїх деклараціях). Проживання (приблизно 20 тисяч доларів на трьох) ми оплатили самі", - написав він.

"У нас немає рахунків у офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами чи гелікоптерами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця. Іра - понад 110 тисяч доходу", - сказав Луценко.

Він зазначив, що такі доходи дозволили їм провести на відпочинку 7 днів.

Також генпрокурор додав, що раніше доходи дозволили йому оплатити матеріальну допомогу пораненим воїнам АТО на 450 тисяч гривень.

Як відомо, 2 січня цього року родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

Пізніше генпрокурор розповів, що коштовним подарунком від сина була поїздка на відпочинок.

Луценко заявив, що відпочивав на Сейшелах без "зайвостей".

Журналісти з'ясували, що зимова відпустка родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах коштувала щонайменше 52 тисячі євро.