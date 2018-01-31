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Луценко рассказал, откуда у него деньги на Сейшелы

Среда, 31 января 2018, 09:50
Луценко рассказал, откуда у него деньги на Сейшелы

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал сумму своих доходов, которые позволили ему отдохнуть на Сейшельских островах.

Соответствующие данные он опубликовал в Facebook.

По его словам, после бракосочетания старший сын отложил с женой "медовый месяц", и подарил родителям отдых в теплых краях к 30-летию совместной жизни.

"Саша и Настя выбирали место в теплых краях. Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", - написал он.

"У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тысяч гривен ежемесячно. Ира - более 110 тысяч дохода", - сказал Луценко.

Он отметил, что такие доходы позволили им провести на отдыхе 7 дней.

 

Также генпрокурор добавил, что ранее доходы позволили ему оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тысяч гривен.

 

Как известно, 2 января этого года семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

Потом генпрокурор рассказал, что ценным подарком от сына была поездка на отдых.

Позже Луценко заявил, что отдыхал на Сейшелах "без излишеств".

Журналисты выяснили, что зимний отпуск семьи генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тысячи евро.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
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