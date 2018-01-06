Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією

Субота, 6 січня 2018, 02:32
ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією

Місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.

Відео опубліковано на сайті американської армії Dvids.

"Перехоплення - це звичайне явище, і пілоти ВПС США регулярно проводять їх безпечним і професійним чином", - йдеться в публікації.

На відеозаписі демонструється виліт літаків F-15 ВПС США  для супроводу двох російських винищувачів Су-30 (1 хв. 39 сек) в міжнародному повітряному просторі Балтії, що відбувся 23 листопада минулого року. Як повідомляється, російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту.

З другої хвилини на відеозаписі можна побачити ще одне перехоплення російських винищувачів в міжнародному повітряному просторі  Балтії. Цей інцидент відбувся 13 грудня 2017 року. Літаки НАТО піднімались у повітря з тих же причин, що і попереднього разу.

"Пілоти з 493-ї експедиційної винищувальної ескадрильї професійно виконали перехоплення і діяли в міжнародному повітряному просторі у згідно з усіма відповідними міжнародними правилами польотів і стандартами безпеки", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПрибалтикаНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Прибалтика
США підтримують союз України, Британії, Польщі та країн Балтії – посол
Країни Балтії та Польща виступили за посилення постійної присутності НАТО на східному фланзі
Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: