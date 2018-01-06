Керівник Агентства нацбезпеки США хоче піти з посади

Директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс планує залишити свою посаду.

Про це, як пише Washington Post, Роджерс заявив перед співробітниками спецслужби.

"Роджерс сподівається, що його наступника номінують вже у поточному місяці, а його кандидатуру розгляне Сенат", - зазначає видання.

Офіційно АНБ не прокоментувало повідомлення у медіа.

Як відомо, директором АНБ Роджерса призначив попередник Трампа Барак Обама у січні 2014 року.

Голова АНБ керує кіберкомандуванням, яке відповідає за протидію хакерським атакам. Агентство має велику кількість супутників і станцій прослуховування, аналізує зміст телефонних розмов та електронне листування.

DW