Підсумки 2017-го: Продажі вживаних легкових авто зросли у 3,3 рази

У грудні на ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, було поставлено на облік 6435 автомобілів - 41% від загальної кількості первинних реєстрацій.

Про це повідомляє Укравтопром за підсумками 2017 року.

Співвідношення нових і вживаних легкових автомобілів на первинному ринку також становить 59 на 41% відповідно.

Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в результаті було поставлено на український облік 56 744 імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 рази.

Найбільшим попитом в минулому році користувалися автомобілі європейського походження.

Перше місце займає Renault – 10 451 авто, більшість яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.).

На другому рядку річного рейтингу автомобілі марки Volkswagen – 10 068 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Passat (4688 шт.).

Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).

На четвертому місці Opel, зареєстровано 4494 вживаних авто, а найпопулярнішою маркою сатал Opel Astra (1902 шт.).

Марка Nissan зайняла п'яте місце з показником 2924 авто. Більша частина зареєстрованих авто – електромобілі Leaf (2008 шт.).

Раніше були названі найпопулярніші в Європі автомобілі у 2017 році.

Економічна правда