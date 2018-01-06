Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підсумки 2017-го: Продажі вживаних легкових авто зросли у 3,3 рази

Субота, 6 січня 2018, 12:27

У грудні на ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, було поставлено на облік 6435 автомобілів - 41% від загальної кількості первинних реєстрацій.

Про це повідомляє Укравтопром за підсумками 2017 року.

Співвідношення нових і вживаних легкових автомобілів на первинному ринку також становить 59 на 41% відповідно.

Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в результаті було поставлено на український облік 56 744 імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 рази.

Найбільшим попитом в минулому році користувалися автомобілі європейського походження.

Перше місце займає Renault – 10 451 авто, більшість яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.).

На другому рядку річного рейтингу автомобілі марки Volkswagen – 10 068 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Passat (4688 шт.).

Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).

На четвертому місці Opel, зареєстровано 4494 вживаних авто, а найпопулярнішою маркою сатал Opel Astra (1902 шт.).

Марка Nissan зайняла п'яте місце з показником 2924 авто. Більша частина зареєстрованих авто – електромобілі Leaf (2008 шт.).

Раніше були названі найпопулярніші в Європі автомобілі у 2017 році.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: