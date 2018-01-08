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Аброськін заявив про просування справи Ноздровської без підтримки громадськості

Понеділок, 8 січня 2018, 00:54
Аброськін заявив про просування справи Ноздровської без підтримки громадськості

Перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що без жодної підтримки громадськості, мешканців Демидова, лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції розслідування справи просувається.

Про це він написав у facebook.

Він повідомив, що 7 січня ввечері у Вишгородському відділі поліції підвели підсумок роботи всіх поліцейських підрозділів, що були задіяні для розкриття вбивства Ірини Ноздровської.

"Цей зухвалий злочин має бути розкритий і особа, що скоїла його, має предстати перед судом. Наразі без жодної підтримки громадськості, мешканців Демидова, лише завдяки оперативно-розшуковим заходам поліції розслідування справи йде далі. Кожного дня заслуховуємо результати та корегуємо напрямки роботи", - написав він.

Аброськін висловив подяку своїм підлеглим, які, за його словами, роблять усе задля встановлення та затримання особи, що скоїла цей злочин, "незважаючи на свята, свій вільний час та особисте життя".

Як повідомлялось, Національна поліція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Раніше донька вбитої правозахисниці Анастасія заявила,  що справу про смерть Ноздровської має контролювати народ. Вона сподівається, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах це розслідування.

Також вона сказала, що сумнівається у якості розслідування вбивства матері та в правоохоронній системі в цілому.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровской будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Читайте також матеріал УП "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоМВСполіція
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