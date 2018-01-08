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"Золотий глобус": На підтримку руху проти сексуального насильства зірки прийшли в чорному

Понеділок, 8 січня 2018, 05:49
 
NBC

Зірки Голлівуду і телебачення вийшли на червону доріжку церемонії "Золотий глобус" в одязі чорного кольору на знак солідарності з рухом з боротьби з сексуальними домаганнями на робочому місці.

Про це пише Reuters.

Серед номінантів церемонії, в чорних нарядах з'явилися Джессіка Частейн, Лора Дерн, Наталі Портман, Анжеліна Джолі і багато інших.

"Ми тут на підтримку руху Time's Up....Ми солідарні проти будь-якого зловживання владою", - сказала Частейн, номінована за роль у фільмі "Гра Моллі".

"Мова йде про людей, які безмовні, і мова йде про розширення прав і можливостей", - додала Октавія Спенсер, яка була номінована на премію за роль в стрічці "Форма води".

Протягом тижня, що передував церемонії нагородження, понад 300 представників Голлівуду, включаючи акторів, режисерів і письменників, запустили кампанію Time's Up для протистояння проблемам, пов'язаним з сексуальними домаганнями робочому місці.

"Це приголомшлива можливість зустрітися з другом, активістом, з кимось, хто може об'єднати наші голоси, тому що ми були розділені так довго ... і наскільки голосніше і міцніше наші голоси можуть бути, коли ми збираємося разом, - сказала Портман.

Дерн прийшла на церемонію в чорній сукні без бретельок в супроводі Моніки Рамірес, співзасновницею і президентом Національної спілки жінок фермерів (Alianza Nacional De Campesinas), яка представляє понад 700 тисяч жінок, що працюють у сільськогосподарській промисловості.

"Прийшов час для нас змінити ситуацію - сказала Дерн.

Як відомо, в Голлівуді стартувала 75 урочиста церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

Традиційно премія "Золотий глобус" присуджується з 1944 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: кіноСША
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