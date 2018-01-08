У Чехії розслідують участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці бойовиків

Чеські правоохоронці розслідують понад 10 випадків участі чеських громадян в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Про це йдеться у розслідуванні видання Respekt.

Зазначається, що сили безпеки Чехії розслідують понад 10 випадків найманства на Донбасі, одному чоловікові висунули обвинувачення, ще двоє загинули на сході України.

Журнал "Респект" досліджує тему чеських найманців, які воюють на боці росії на Донбасі. За даними журналіста, правоохоронці розслідують понад 10 випадків. Наразі одному бойовику висунуто обвинувачення за статтею підготовка теракту. 2 - раніше були знищені українськими військовими pic.twitter.com/jJRskTWrrV — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) January 8, 2018

Також ведеться розслідування 2 випадків участі чеських громадян у війні в Сирії на боці джихадистів.

Чеські спецслужби вважають, що повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки.

Як повідомлялось, у червні 2017 року чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків.