Суд знову відклав розгляд апеляції на відмову ДМС визнати Саакашвілі біженцем

Київський апеляційний адмінсуд відклав до 5 лютого розгляд апеляції про визнання законною відмову Державної міграційної служби щодо надання екс-президенту Грузії, лідеру політичної партії "Рух нових сил" Міхеілу Саакашвілі статусу біженця.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання лідера "РНС" про відвід колегії судів, чого раніше вимагав його захист.

Повідомляється, що після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення про те, що питання про відвід буде передане, згідно з процедурою, на розгляд інший колегії суддів КААС.

При цьому головуючий суддя зазначив, що в розгляді питання щодо статусу Саакашвілі оголошено перерву до 10.00 5 лютого.

Після цього Саакашвілі заявив, що суд перенесли через загрозу масових маршів та його підтримку.

"Суд з питання моєї депортації відклали до 5 лютого. Тобто бояться, щоб 4-го лютого не вийшло більше людей на Марш з вимогою відставки Порошенка", - написав він у Facebook.

Він додав, що зранку почалися обшуки у домівках працівників офісу "Руху нових сил".

Раніше повідомлялося, що лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі оголосив про плани проведення 4 лютого нового "Маршу за імпічмент", який востаннє відбувся 17 грудня.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Як відомо, 3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.