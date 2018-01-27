Саакашвілі анонсував черговий "марш"

Лідер "Руху нових сил", колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оголосив про плани проведення 4 лютого нового "Маршу за імпічмент", який востаннє відбувся 17 грудня.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "News One" ввечері 26 січня, пише "Інтерфакс-Україна".

"4 лютого ми будемо збиратися у Києві о 12:00. Напевно, традиційно підемо від Парку Шевченка, а потім буде велике зібрання на Майдані", - зазначив він.

Також Саакашвілі повідомив, що має намір "продуктивно використовувати час перебування під домашнім арештом з 22:00 кожного дня" і розмірковує над тим, щоб організувати у квартирі, яку орендує в у Києві, "щось на зразок телестудії".

Раніше прес-секретар Саакашвілі Тетяна Баграновська у коментарі "Українським новинам" заявила, що Саакашвілі не має наміру відновлювати "марші" своїх прихильників за імпічмент президента по центру Києва з 21 січня.



Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Йому інкримінують ч.2 ст.256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За твердженням ГПУ, Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Прокуратура просила для затриманого Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Печерський райсуд відмовився заарештовувати Саакашвілі.



26 січня Апеляційний суд Києва відправив Міхеіла Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Прибічники лідера "РНС" кілька місяців щотижня проводили так звані "Марші за імпічмент". 17 грудня Саакашвілі після участі у черговому "Марші"заявив, що у Жовтневому палаці на вул.Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб". Після цього учасники "Маршу" прорвалися до холу Жовтневого палацу, де проходив концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Також Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком та писав йому листа із закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.