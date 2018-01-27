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Саакашвілі анонсував черговий "марш"

Субота, 27 січня 2018, 08:25
Саакашвілі анонсував черговий марш

Лідер "Руху нових сил", колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оголосив про плани проведення 4 лютого нового "Маршу за імпічмент", який востаннє відбувся 17 грудня. 

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "News One" ввечері 26 січня, пише "Інтерфакс-Україна". 

"4 лютого ми будемо збиратися у Києві о 12:00. Напевно, традиційно підемо від Парку Шевченка, а потім буде велике зібрання на Майдані", - зазначив він. 

Також Саакашвілі повідомив, що має намір "продуктивно використовувати час перебування під домашнім арештом з 22:00 кожного дня" і розмірковує над тим, щоб організувати у квартирі, яку орендує в у Києві, "щось на зразок телестудії".

Згодом лідер РНС заявив, що його рух "оголошує про початок масових акцій протесту за відставку ... Петра Порошенка  мирним конституційним шляхом".

"Ми ... висували дуже прості вимоги - прийняти закон про імпічмент, створити антикорупційний суд, прийняти новий закон про вибори та скасувати депутатську недоторканність. Натомість ми отримали політичний терор та репресії, арешти, переслідування і сфабриковані кримінальні справи", - зазначено у повідомленні, яке розміщено на сторінці Саакашвілі у Facebook. 

Також зазначається, що організаторам "потрібна допомога", щоб для "маршу" "виготовити та розповсюдити листівки, допомогти людям доїхати до Києва з областей та забезпечити сцену і звук", для чого в РНС оголосили збір коштів на картковий рахунок.

Раніше прес-секретар Саакашвілі Тетяна Баграновська у коментарі "Українським новинам" заявила, що Саакашвілі не має наміру відновлювати "марші" своїх прихильників за імпічмент президента по центру Києва з 21 січня.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Йому інкримінують ч.2 ст.256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За твердженням ГПУ, Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Прокуратура просила для затриманого Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Печерський райсуд відмовився заарештовувати Саакашвілі.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Міхеіла Саакашвілі під нічний домашній арешт

Прибічники лідера "РНС" кілька місяців щотижня проводили так звані "Марші за імпічмент". 17 грудня Саакашвілі після участі у черговому "Марші"заявив, що у Жовтневому палаці на вул.Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб". Після цього учасники "Маршу" прорвалися до холу Жовтневого палацу, де проходив концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Також Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком та писав йому листа із закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілісудКиїв
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