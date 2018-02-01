Засуджений росіянин Агєєв звільнився з армії РФ у травні 2016 – суд

Засуджений громадянин Росії Віктор Агєєв був звільнений з військової служби в армії Російської федерації у травні 2016 року.

Про це свідчить рішення Новоайдарського районного суду Луганської області від 25 січня.

Відзначається, що в лютому 2017 року Агєєв через оголошення в інтернеті дізнався про набір на службу за контрактом до терористичної організації ЛНР.

"Розуміючи протиправний характер дій учасників терористичної організації ЛНР, а також негативні наслідки, що настають унаслідок їх реалізації, маючи корисливий мотив – отримання грошової винагороди, (Агєєв – ред.) вирішив стати учасником вказаної терористичної організації та здійснювати збройний опір силам АТО на території Луганської області", - йдеться в тексті рішення.

17 березня 2017 року росіянин прибув у Луганськ, а 18 березня 2017 року пройшов медкомісію та підписав контракт про проходження служби на посаді кулеметника окремої розвідувальної роти 4 окремої мотострілкової бригади так званої "народної міліції ЛНР".

За кілька днів Агеєв отримав військову форму і кулемет і "виконував злочинні завдання у м. Алчевськ Луганської області та с. Хороше Слов'яносербського району Луганської області".

Відзначається, що 24 червня 2017 року групу терористів, серед яких був Агєєв, виявили військовослужбовці Збройних Сил України.

"В судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні інкримінованих йому криминальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації – ред.), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю – ред.) КК України, визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся, дав показання, які відповідають обставинам, викладеним в обвинувальному акті", - йдеться в матеріалах суду.

Серед речових доказів, які дослідили у суді, були паспорт громадянина РФ, військовий квиток, виданий військовим комісаріатом Алтайського краю по Топчихинському і Калшанському районах 18.05.2015 р., згідно з яким Агєєв був призваний на військову службу 21.05.2015 р. та звільнений 21.05.2016 р.

Суд призначив Агєєву покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання обчислюється з 25 січня 2018 року. У нього зарахують термін попереднього утримання з 24 червня 2017 року по 24 січня 2018 року включно.

Як відомо, 26 січня адвокат Віктор Чевгуз повідомив, що російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі, його звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

За словами адвоката, вирок буде оскаржено "і з питань кваліфікації, і з міри покарання".

Агєєва затримали українські військові у Луганській області, він перебував у СІЗО в Старобільську.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Міноборони РФ спростовувало інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в 2016 році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Адвокат Агєєва прогнозував, що його можуть обміняти на одного з ув'язнених в РФ українців.