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ГПУ: Захисник Шепелєва погрожував зброєю. Адвокати заперечують

Субота, 10 лютого 2018, 01:18

Заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що один із захисників Шепелєва у суді погрожував зброєю працівнику ГПУ.

Про це Кравченко, який представляє сторону обвинувачення у Печерському районному суді Києва, повідомив журналістам, передає "УНІАН".

"Як було встановлено, один із захисників дістав свою зброю та погрожував, наставивши в бік працівнику Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, погрожував пістолетом", - сказав він.

За його словами, інцидент стався на першому поверсі суду.

"Зараз на місці поліція встановлює і фіксує всі ці події. Наразі судове засідання закінчено, і закінчено на заяві про відвід слідчому судді з боку сторони захисту", - наголосив Кравченко.

Він підкреслив, що сторона обвинувачення вважає клопотання про відвід необґрунтованим.

"Підстави, які наведені захистом, не передбачені статтею 175 КПК України", - зазначив прокурор.

"Я не знаю точно, коли відбудеться розгляд клопотання про відвід, але представники сторони обвинувачення продовжують залишатись в суді і чекати на цей розгляд", - додав він.

"Наскільки мені відомо, такого нічого не було. Тобто, я не бачив це особисто, а те, що мені відомо, те, що я почув, протиправного нічого не вчинялося", - наголосив адвокат Шепелєва Денис Анікін.

Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.

Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шепелевсуд
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