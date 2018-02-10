ГПУ: Защитник Шепелева угрожал оружием. Адвокаты отрицают

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что один из защитников Шепелева в суде угрожал оружием работнику ГПУ.

Об этом Кравченко, который представляет сторону обвинения в Печерском районном суде Киева, сообщил журналистам, передает "УНИАН".

"Как было установлено, один из защитников достал свое оружие и угрожал, наставив в бок работнику Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, угрожал пистолетом", - сказал он.

По его словам, инцидент произошел на первом этаже суда.

"Сейчас на месте полиция устанавливает и фиксирует это событие. Сейчас судебное заседание закончено, и закончено на заявлении об отводе следственного судьи со стороны защиты", - подчеркнул Кравченко.

Он подчеркнул, что сторона обвинения считает ходатайство об отводе необоснованным.

"Основания, приведенные защитой, не предусмотрены статьей 175 УПК Украины", - отметил прокурор.

"Я не знаю точно, когда состоится рассмотрение ходатайства об отводе, но представители стороны обвинения продолжают оставаться в суде и ждать этого рассмотрения", - добавил он.

"Насколько мне известно, такого ничего не было. То есть, я не видел лично, а то, что мне известно, то, что я услышал, противоправного ничего не совершалось", - подчеркнул адвокат Шепелева Денис Аникин.

Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.