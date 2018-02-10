Суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді

Печерський райсуд Києва відмовив стороні захисту екс-нардепа Олександра Шепелєва у клопотанні про відвід слідчого судді Ірини Литвинової, яка у закритому режимі розглядає обрання йому запобіжного заходу.

Клопотання про відвід Литвинової розглядав суддя В'ячеслав Підпалий, передає "УНІАН".

"Суддя ухвалив: щодо заяви захисника Анікіна про відвід слідчого судді Литвинової від розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно Шепелєва Олександра Олександровича залишити без задоволення", - йдеться у заяві.

Підпалий додав, що ухвала оскарженню не підлягає.

Сторона захисту заявляла, що суддя Литвинова "перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів".

Після цього засідання у закритому режимі з розгляду обрання запобіжного заходу Шепелєву відновилося.

Журналістів попросили покинути судову залу.

Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.

Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.