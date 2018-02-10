Суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді
Печерський райсуд Києва відмовив стороні захисту екс-нардепа Олександра Шепелєва у клопотанні про відвід слідчого судді Ірини Литвинової, яка у закритому режимі розглядає обрання йому запобіжного заходу.
Клопотання про відвід Литвинової розглядав суддя В'ячеслав Підпалий, передає "УНІАН".
"Суддя ухвалив: щодо заяви захисника Анікіна про відвід слідчого судді Литвинової від розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно Шепелєва Олександра Олександровича залишити без задоволення", - йдеться у заяві.
Підпалий додав, що ухвала оскарженню не підлягає.
Сторона захисту заявляла, що суддя Литвинова "перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів".
Після цього засідання у закритому режимі з розгляду обрання запобіжного заходу Шепелєву відновилося.
Журналістів попросили покинути судову залу.
Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.
Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".
Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.
Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.