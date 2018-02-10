Суд отказал защите Шепелева в отводе следственного судьи

Печерский райсуд Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Александра Шепелева в ходатайстве об отводе следственного судьи Ирины Литвиновой, которая в закрытом режиме рассматривает избрание ему меры пресечения.

Ходатайство об отводе Литвиновой рассматривал судья Вячеслав Пидпалый, передает "УНИАН".

"Судья постановил: относительно заявления защитника Аникина об отводе следственного судьи Литвиновой от рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в отношении Шепелева Александра Александровича оставить без удовлетворения", - говорится в заявлении.

Подпалый добавил, что решение обжалованию не подлежит.

Сторона защиты заявляла, что судья Литвинова "находится под давлением, под влиянием правоохранительных органов".

После этого заседание в закрытом режиме по рассмотрению избрании меры пресечения Шепелеву возобновилось.

Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него былоудостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.