Суд арестовал Шепелева на 2 месяца

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает "УНИАН".

Суд принял решение о применении меры пресечения, избранной 26 марта 2015 года.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья.

Постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, потому что "подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".

"А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркнул Кравченко.

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

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