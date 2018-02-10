Адвокати оскаржуватимуть рішення суду про арешт Шепелєва

Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Про це заявив адвокат Денис Анікін, передає "УНІАН".

"Ми будемо подавати апеляцію, вважаємо рішення суду абсолютно незаконним, необґрунтованим. Ми це доводили в суді. Ми вважаємо це тиском з боку військової прокуратури", - підкреслив Анікін.

"Ми обґрунтовували свої доводи відповідними документами, які суд фактично не прийняв до уваги", - додав адвокат.

Він наголошує , що справа має усі ознаки політичного переслідування.

Анікін зазначив, що суд не прийняв доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри і недопустимості доказів прокуратури.



Як повідомлялось, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Суд прийняв рішення про застосування запобіжного заходу, обраного 26 березня 2015 року.

Як відомо, Шепелєв був затриманий у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

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