Луценку в січні нарахували 324 тисячі зарплати

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за січень становила 324 479 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

Після стягнення податків і зборів Луценко отримав 261 206 гривень.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги. При цьому чистий оклад Луценка становив 37 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 31 січня Луценко опублікував інформацію про свою заробітну плату з січня по грудень 2017 року.

"Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця", - сказав він.

Згідно з оприлюдненими даними, за січень 2017 року генпрокурору було нараховано заробіток в сумі 92 841 грн, за листопад 2017 – 165 743 грн, за грудень – 218 563 грн.

У серпні 2017 року Кабінет міністрів погодив підвищення оплати праці працівників прокуратури. Зокрема скасовано норму, згідно з якою оклад генпрокурора та його заступників становив певну кількість мінімальних зарплат, а посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази.

Так, зазначалося, що зарплата генпрокурора може скласти 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги, його перший заступник зможе отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.

Як відомо, 2 січня цього року родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

Пізніше генпрокурор розповів, що коштовним подарунком від сина була поїздка на відпочинок.

Луценко заявив, що відпочивав на Сейшелах без "зайвостей".

Журналісти з'ясували, що зимова відпустка родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах коштувала щонайменше 52 тисячі євро.