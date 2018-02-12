Саакашвили из Варшавы: Порошенко не президент, а дешевый "разводчик"

Экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно.



Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".



"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину", – заявил Саакашвили.



"Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение", – сказал политик.

Кроме того, в комментарии польскому репортеру RMF FM в Варшаве он рассказал, что "его битва в Украине и Грузии".

"Я люблю Польшу, но моя битва в Украине и Грузии. Я буду драться до конца. У нас все будет хорошо, мы победим в этой битве", - сказал Саакашвили.

❗️EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski " Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.