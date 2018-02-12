Затриманого Саакашвілі можуть депортувати в Європу – джерело

Екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Про це "Українській правді" повідомили високопоставлені джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, після затримання Саакашвілі у Києві, його, швидше за все, депортують з України.

"Зараз його депортуватимуть в Європу. Всі суди уже пройшли. Як тільки він програв у суді, то служби отримали право депортувати", - повідомило джерело.

За його словами, усі процедури по висиланню не займуть багато часу, адже уже є рішення судів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що у Саакашвілі буде кілька варіантів, якщо він не отримає політичного притулку в Україні.

"Якщо суд визнає, що він не має права на політичний притулок в Україні, виникне декілька можливостей для нього. Перша – добровільне повернення в будь-яку з обраних ним країн, наприклад, в Нідерланди, де проживає його сім’я. Наскільки мені відомо у Нідерландах підтвердили готовність прийняти його по процедурі возз’єднання сімей (Family Union)", - сказав він.

"Друга можливість – добровільна або примусова депортація в одну з обраних ним країн, або в країну, з якої він нелегально перетнув український кордон – тобто Польща. А також екстрадиція на вимогу генеральної прокуратури Грузії", - додав Луценко.

Генпрокурор зазначав, що не хотів би відправляти Саакашвілі до грузинської в’язниці.

12 лютого стало відомо, що екс-президента Грузії затримали в столичному ресторані.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році політик нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам Саакашвілі заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президенту Грузії.