Видворення Саакашвілі шкодить слідству проти "беркутівців" – ГПУ

Повернення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до Польщі унеможливлює дачу ним свідчень у Святошинському райсуді Києва у справі "беркутівців", тому шкодить розслідування.

Про це повідомив глава департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Його свідчення важливі, прокуратура була зацікавлена в них", - сказав він.

За словами Горбатюка, прокуратура раніше допитала Саакашвілі як свідка в рамках розслідування справи щодо подій на Майдані.

"За даними, які були у фільмі (документальний фільм італійського телеканалу про так званих грузинських снайперів на Майдані - ред.), він дав свої пояснення, це дійсно виглядає логічно і спростовує ті дані. Тому, звичайно, його свідчення були важливі", - підкреслив керівник департаменту.

Він підкреслив, що для прокуратури неявка Саакашвілі до суду негативне явище.

При цьому Горбатюк звернув увагу на публічність інформації про майбутній допит Саакашвілі.

"Ті, хто приймав таке рішення (про видворення - ред.), не могли не знати про допит і мали врахувати це. Не знаю, що б сталося, якби почекали день-два", - сказав керівник департаменту спецрозслідувань.

Разом з тим він зазначив: "Чи було видворення Саакашвілі якось пов'язано з допитом - невідомо, але те, що його відсутність в Україні і, як наслідок, відсутність на судовому засіданні, шкодить розслідуванню, - це факт".

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

При цьому Саакашвілі мали допитати 13 лютого в Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській в лютому 2014 року.

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