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Выдворение Саакашвили вредит следствию против "беркутовцев" – ГПУ

Вторник, 13 февраля 2018, 09:24
Выдворение Саакашвили вредит следствию против беркутовцев – ГПУ

Возвращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Польшу делает невозможным дачу им показаний в Святошинском райсуде Киева по делу "беркутовцев", поэтому вредит расследованию.

Об этом сообщил глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Его показания важны, прокуратура была заинтересована в них", - сказал он.

По словам Горбатюка, прокуратура ранее допросила Саакашвили как свидетеля в рамках расследования дела по событиям на Майдане.

"По данным, которые были в фильме (документальный фильм итальянского телеканала о так называемых грузинских снайперах на Майдане – ред.), он дал свои объяснения, это действительно выглядит логично и опровергает те данные. Поэтому, конечно, его показания были важны", - подчеркнул руководитель департамента.

Он подчеркнул, что для прокуратуры неявка Саакашвили в суд негативное явление.

При этом Горбатюк обратил внимание на публичность информации о предстоящем допросе Саакашвили.

"Те, кто принимал такое решение (о выдворении – ред.), не могли не знать о допросе и должны были учесть это. Не знаю, что бы случилось, если бы подождали день-два", - сказал руководитель департамента спецрасследований.

Вместе с тем он отметил: "Было ли выдворение Саакашвили как-то связано с допросом - неизвестно, но то, что его отсутствие в Украине и, как следствие, отсутствие на судебном заседании, вредит расследованию, - это факт".

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

При этом Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в феврале 2014 года.

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Темы: СаакашвилиГенпрокуратураМайдансуд
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