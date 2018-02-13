Саакашвілі видворили перед допитом щодо розстрілів на Майдані

Міхеіла Саакашвілі мали допитати 13 лютого у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року.

Про це написала адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська у Facebook.

За її даними, допит призначили на 11:30, Саакашвілі офіційно викликали як свідка.

Очікувалося, що він "прояснить так звану "версію" грузинських снайперів – з його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист "беркутівців", зазначила адвокат.

Закревська після видворення Саакашвілі до Польщі написала: "Уявляю собі текст запиту на міжнародну правову допомогу з проханням забезпечити допит свіжевитуреного свідка".

Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Політика допустили на територію Польщі згідно з заявою про реадмісію, поданою Державною міграційною службою України.

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Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.

Президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства в липні 2017 року.

Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України. У Грузії суд заочно засудив його до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Саакашвілі судиться через позбавлення громадянства України. Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності відповідного указу президента 16 лютого.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт у справі про зв'язок із Курченком, але у ніч із 5 на 6 лютого термін дії рішення суду першої інстанції нібито завершився.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва, але тоді політик лишився на свободі.

Восени 2017 року з України видворили більше десятка грузинів. У жовтні трьох грузинів із оточення Саакашвілі потай вивезли до Грузії через аеропорт "Жуляни" літаком Нацгвардії. У листопаді видворили ще 8 громадян Грузії.

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