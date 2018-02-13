Саакашвілі видворили перед допитом щодо розстрілів на Майдані

Міхеіла Саакашвілі мали допитати 13 лютого у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року.

Про це написала адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська у Facebook.

За її даними, допит призначили на 11-30, Саакашвілі офіційно викликали як свідка.

Очікувалося, що він "прояснить так звану "версію" грузинських снайперів – з його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист "беркутівців", зазначила адвокат.

Закревська після видворення Саакашвілі до Польщі написала: "Уявляю собі текст запиту на міжнародну правову допомогу з проханням забезпечити допит свіжевитуреного свідка".