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Саакашвілі розповів про плани щодо громадянства і Порошенка

Вівторок, 13 лютого 2018, 13:30
Саакашвілі розповів про плани щодо громадянства і Порошенка

Екс-президент Міхеіл Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство.

Про це він сказав під час прес-конференції у Варшаві.

"Я був і залишаюся українським політиком… Я буду відновлювати своє українське громадянство", - сказав він.

Також Саакашвілі заявив, що зі своїм оточенням організує масовий протестний рух в Україні.

"Цей рух буде розширюватися і я знайду фактичну можливість приєднатися до нього", - сказав він.

Саакашвілі також заявив, що його команда буде докладати усіх зусиль, щоб зробити Порошенка "нерукопожатним" за кордоном.

Він розповів також про свої найближчі плани: "У найближчі дні я вже вирішив, що буду робити. Для початку я зустрінуся з сім'єю в Нідерландах, далі я буду рухатися по всій Європі і буду займатися політичною діяльністю".

Він також поінформував, що не має наміру звертатися до польської влади за політичним притулком.

Саакашвілі також звернувся до Генпрокурора Юрія Луценка: "Я звертаюсь до невігласа Луценка, цього неука, хай він не намагається оголосити мене в розшук".

"Я не ховаюсь і вимагаю в нього допустити мене до слідчих дій і судових засідань. Я хочу, щоб мене запитували. Вони казали, що я не з'являюсь на допити. Абсолютна брехня! Лише один раз у п’ятницю, коли ми мали інформацію, що мене будуть захоплювати, я пішов до лікаря, у мене є довідка. У тій справі що Курченко, що про державну зраду я вимагаю справедливого суду. Вони так бояться, що я повернусь, що будуть оголошувати мене у розшук. Але якщо оголосять мене в розшук, то вони мають відповісти, чому я тут", - сказав він.

Також екс-президент Грузії заявив, що окрім літака, його доправляли вертольотом.     

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

При цьому Саакашвілі мали допитати 13 лютого в Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській в лютому 2014 року.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Олександр Шумілін, УП
Теми: ПорошенкоСаакашвілі
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