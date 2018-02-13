Саакашвили рассказал о планах относительно гражданства и Порошенко

Экс-президент Михеил Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство.



Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве.



"Я был и остаюсь украинским политиком... Я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - сказал он.



Также Саакашвили заявил, что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине.



"Это движение будет расширяться и я найду фактическую возможность присоединиться к нему", - сказал он.



Саакашвили также заявил, что его команда будет прилагать все усилия, чтобы сделать Порошенко "нерукопожатным" за рубежом.

Он рассказал также о своих ближайших планах: "В ближайшие дни я уже решил, что буду делать. Для начала я встречусь с семьей в Нидерландах, далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью".

Он также проинформировал, что не намерен обращаться к польским властям за политическим убежищем.

Саакашвили также обратился к Генпрокурору Юрию Луценко: "Я обращаюсь к невежде Луценко, этому невежде, пусть он не пытается объявить меня в розыск".



"Я не прячусь и требую у него допустить меня к следственным действиям и судебных заседаний. Я хочу, чтобы меня спрашивали. Они говорили, что я не появляюсь на допросах. Абсолютная ложь! Лишь однажды в пятницу, когда у нас была информация, что меня будут захватывать, я пошел к врачу, у меня есть справка. В этом деле про Курченко, про государственную измену я требую справедливого суда. Они так боятся, что я вернусь, которые будут объявлять меня в розыск. Но если объявят меня в розыск, то они должны ответить, почему я здесь ", - сказал он.

Также экс-президент Грузии заявил, что кроме самолета, его доставляли вертолетом.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

При этом Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в феврале 2014 года.

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